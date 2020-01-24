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Православные отмечают Федосеев день: Что нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 24 января, в России православные отмечают Федосеев день, когда чтится память преподобных Феодосиев: Великого и Антиохийского. Праздник еще носит название Федосея Возняка, а предки по погоде в этот день могли предсказать точные сроки наступления весны. Существует множество примет относительно этого праздника, однако есть и некоторые запреты.

Феодосий Антиохийский являлся выходцем из богатой семьи, однако для себя он выбрал подвижнический образ жизни, в юности покинув родной дом. Он поселился в пещере недалеко от города Росс, находящегося на берегу Исского залива в Палестине. Там он постоянно молился, а также носил вериги и власяницу. Все это помогло ему избавиться от злости, мыслей о плотских страстях и других домыслов, поэтому слава о нем стала передаваться из уст в уста и распространяться на очень далекие расстояния. К нему стали приходить люди, а к молитвам Феодосия Антиохийского начали обращаться не только простые жители, но и разбойники. Моряки также просили о помощи святого, так как после этого волны в шторм успокаивались. Слава и постоянные визиты учеников привели к тому, что святой оставил свое жилье, отправившись в поселок Маратон, поблизости от которого он основал Маратонскую киновию или монастырь, где спустя годы умер в возрасте 105 лет.

В настоящее время известно о множестве традиции и обрядов в Федосеев день. Праздник выпадает на конец января, когда вероятность простудных заболеваний увеличивается в разы, поэтому считалось, что излечиться от них можно, используя неприятные запахи. По этой причине дом окуривали дымом от тлеющих трав, а детей укутывали на ночь в шкуры животных. Обязательным в этот день являлась баня, ведь по поверьям, пар излечивал и поднимал на ноги любого.

Что касается запретов, то нельзя в этот день выполнять любую работу с острыми колющими и режущими предметами. Пироги с зеленью, которые хозяйки традиционно готовили к этому дню, запрещалось резать, вместо этого следовало отламывать нужный кусок. Также плохой приметой считалось, когда крошки от пирогов падали на пол либо же попадали на улицу, что могло привлечь болезнь и беду в дом. Строго запрещалось в этот день давать деньги в долг, ссориться, менять место жительства, пускать в дом чужую кошку, стричь волосы или ногти. Фотографирование в Федосеев день осуждается, так как приравнивается к хвастовству и тщеславию.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:45

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