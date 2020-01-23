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Звезда «Дом-2» Инесса Шевчук стала магистром психологии

Звезда телевизионного проекта «Дом-2» Инесса Шевчук получила диплом. Девушка получила квалификацию магистра по психологии, причем отметки у нее, как выяснилось, исключительно хорошо или отлично.

Звезда «Дом-2» Инесса Шевчук стала магистром психологии

Бывшая участница шоу «Дом-2» Инесса Шевчук умудрилась вызвать восхищение у своих поклонников. Она разместила в Сети диплом и сертификат об окончании университета. Шевчук отметила, что закрыла свою последнюю сессию и стала магистром.

Инесса Шевчук училась в Российском экономическом университете имени Плеханова. Однако некоторые подписчики удивились, когда она умудрилась отучиться, если в ее личном блоге есть только фотографии с различных курортов. Инесса тут же поспешила объяснить всем недовольным, что не обязана была выкладывать посты со своей учебы, а также отметила, что может удивить своих фанатов и тем, что уже работает, но пока у нее свободный график.


Стоит отметить, что были и те, кто искренне обрадовался за звезду телестройки Инессу Шевчук и начал ее поздравлять, желая успехов в дальнейшей жизни и развитии карьеры.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:25

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