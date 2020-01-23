Звезда «Дом-2» Инесса Шевчук стала магистром психологии
Звезда телевизионного проекта «Дом-2» Инесса Шевчук получила диплом. Девушка получила квалификацию магистра по психологии, причем отметки у нее, как выяснилось, исключительно хорошо или отлично.
Бывшая участница шоу «Дом-2» Инесса Шевчук умудрилась вызвать восхищение у своих поклонников. Она разместила в Сети диплом и сертификат об окончании университета. Шевчук отметила, что закрыла свою последнюю сессию и стала магистром.
Инесса Шевчук училась в Российском экономическом университете имени Плеханова. Однако некоторые подписчики удивились, когда она умудрилась отучиться, если в ее личном блоге есть только фотографии с различных курортов. Инесса тут же поспешила объяснить всем недовольным, что не обязана была выкладывать посты со своей учебы, а также отметила, что может удивить своих фанатов и тем, что уже работает, но пока у нее свободный график.
Стоит отметить, что были и те, кто искренне обрадовался за звезду телестройки Инессу Шевчук и начал ее поздравлять, желая успехов в дальнейшей жизни и развитии карьеры.
Бывшая участница шоу «Дом-2» Инесса Шевчук умудрилась вызвать восхищение у своих поклонников. Она разместила в Сети диплом и сертификат об окончании университета. Шевчук отметила, что закрыла свою последнюю сессию и стала магистром.
Инесса Шевчук училась в Российском экономическом университете имени Плеханова. Однако некоторые подписчики удивились, когда она умудрилась отучиться, если в ее личном блоге есть только фотографии с различных курортов. Инесса тут же поспешила объяснить всем недовольным, что не обязана была выкладывать посты со своей учебы, а также отметила, что может удивить своих фанатов и тем, что уже работает, но пока у нее свободный график.
Стоит отметить, что были и те, кто искренне обрадовался за звезду телестройки Инессу Шевчук и начал ее поздравлять, желая успехов в дальнейшей жизни и развитии карьеры.