АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой после родов

Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой после родов, опубликовав на своей официальной странице с социальной сети Instagram фотографию в бикини. Кроме того, знаменитость рассказала подписчикам о своих внутренних страхах.

Санта Димопулос в сентябре 2019 года родила второго ребёнка. В настоящий момент певица находится в ОАЭ, отдыхая с малышкой на песочных пляжах. Экс-солистка группы "ВИА Гра" решила показать, какую она провела работу над собой, позируя у бассейна. Певица подняла над головой дочь Софию, при этом она была одета в раздельный купальник, позволяющий рассмотреть всю фигуру. Поклонники сразу же отметили, что 32-летняя исполнительница имеет идеальные формы и плоский живот. На это артистка возразила, заявив, что просто втянула его для фотографии, но фанаты не приняли этот ответ. По-настоящему проблемный участок не удастся спрятать, затаив дыхание, он в любом случае будет виден. Многие поспешили поставить кумиру одобрительный лайк, а также написать комплимент.

Санта Димопулос также решила откровенно поговорить с подписчиками. Звезда призналась, она является эмпатом - человеком, воспринимающим сильные эмоции окружающих. Раньше исполнительница считала это своей сильной стороной, но теперь у неё возникают сомнения. Они появились с рождением детей. Артистка часто испытывает страх, с которым приходит бороться. Мысли возникают из-за того, что в её жизни всё складывается очень хорошо, а потому страшно потерять любимых людей.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае из-за коронавируса отменили все…
Сын Эвелины Бледанс рассек бровь во время урока физкультуры в…
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой после…
Константин Хабенский занялся бизнесом, связанным с проектами в…
Звезда «Дом-2» Инесса Шевчук стала магистром…
Экс-муж Собчак Максим Виторган опроверг слухи о том, что «беременная» Нино Нинидзе его…
Дочь актрисы Марии Букнис расплакалась после результатов ДНК-теста на…
Глюкоза с подругой "украсили" друг друга, снявшись в…
В Сети автограф Лолиты Милявской продают за 300 тысяч…
Звезда «Дом-2» Андрей Шабарин публично оскорбил Антона…
Эксперты сообщают о появлении новой схемы дилеров для обмана покупателей легковых…
Дарья Мороз о продолжении "Содержанок": "В этом прелесть этого кино: никаких…
После разговора с принцем Гарри отец Меган Маркл получил сердечный…
Роскачество сравнило дорогие и бюджетные…
Названы главные секреты молодости 50-летней Дженнифер…
Вакцина против гриппа в форме таблетки более эффективна по сравнению с…
Джордж Мартин подтвердил, что концовка "Песни льда и Пламени" будет отличаться от финала "Игры…
«Хочу замуж»: Телеведущая Ольга Орлова призналась, что ищет…
Вера Брежнева: "Прежде чем дать бренду имя VERA, я пересмотрела много…
«Бородавку пририсовать»: Телеведущая Ксения Собчак рассказала, какие чувства у нее вызывают красивые…
Xiaomi готовится выпустить смартфон Mi 10 с камерой на 108…
Дочь Любови Толкалиной с женихом вернулась в Москву из…
После смены поколений Toyota Harrier сменит название на…
Яна Рудковская выяснила, что язвительные комментарии ей пишут преимущественно "счастливые…
На аукцион выставили личный автомобиль Юрия…
Эксперт Эмиль Агаджанян: Давид Манукян носит самые дешевые…
Бывшая жена Андрея Урганта Елена Романова рассказала о крестинах сына…
В России более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota отправляются на…
Просмотреть все новости