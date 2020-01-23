Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой после родов

Санта Димопулос в сентябре 2019 года родила второго ребёнка. В настоящий момент певица находится в ОАЭ, отдыхая с малышкой на песочных пляжах. Экс-солистка группы "ВИА Гра" решила показать, какую она провела работу над собой, позируя у бассейна. Певица подняла над головой дочь Софию, при этом она была одета в раздельный купальник, позволяющий рассмотреть всю фигуру. Поклонники сразу же отметили, что 32-летняя исполнительница имеет идеальные формы и плоский живот. На это артистка возразила, заявив, что просто втянула его для фотографии, но фанаты не приняли этот ответ. По-настоящему проблемный участок не удастся спрятать, затаив дыхание, он в любом случае будет виден. Многие поспешили поставить кумиру одобрительный лайк, а также написать комплимент.Санта Димопулос также решила откровенно поговорить с подписчиками. Звезда призналась, она является эмпатом - человеком, воспринимающим сильные эмоции окружающих. Раньше исполнительница считала это своей сильной стороной, но теперь у неё возникают сомнения. Они появились с рождением детей. Артистка часто испытывает страх, с которым приходит бороться. Мысли возникают из-за того, что в её жизни всё складывается очень хорошо, а потому страшно потерять любимых людей.