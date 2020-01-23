Анна Пескова пострадала из-за украденных документов за границей





Вместе с супругом Пескова отправились во французский город Шамони. Там проживает мать артистки. Анна Пескова предпочитает разнообразить свой отдых, добавляя к загару на пляже спортивные и культурные мероприятия. Очередное путешествие оказалось испорчено., – отмечает знаменитость.Анна Пескова за время отдыха смогла прокатиться на коньках. После возвращения в Москву артистка и её муж приступили к восстановлению документов. Для этого потребовалось обратиться в МИД. К произошедшему Анна Пескова отнеслась философски. В ближайшее время никуда за рубеж отправиться артистка не сможет, поскольку в числе украденного были визы.