Анна Пескова пострадала из-за украденных документов за границей
Анна Пескова пострадала из-за украденных документов за границей. Артистка поделилась с поклонниками деталями о произошедшем.
Вместе с супругом Пескова отправились во французский город Шамони. Там проживает мать артистки. Анна Пескова предпочитает разнообразить свой отдых, добавляя к загару на пляже спортивные и культурные мероприятия. Очередное путешествие оказалось испорчено.
«В отеле из номера вынесли сейф вместе с документами. В итоге на протяжении 5 дней оставались в отделении полиции. Потребовалось посетить посольство для разрешения на выезд», – отмечает знаменитость.
Анна Пескова за время отдыха смогла прокатиться на коньках. После возвращения в Москву артистка и её муж приступили к восстановлению документов. Для этого потребовалось обратиться в МИД. К произошедшему Анна Пескова отнеслась философски. В ближайшее время никуда за рубеж отправиться артистка не сможет, поскольку в числе украденного были визы.
Вместе с супругом Пескова отправились во французский город Шамони. Там проживает мать артистки. Анна Пескова предпочитает разнообразить свой отдых, добавляя к загару на пляже спортивные и культурные мероприятия. Очередное путешествие оказалось испорчено.
«В отеле из номера вынесли сейф вместе с документами. В итоге на протяжении 5 дней оставались в отделении полиции. Потребовалось посетить посольство для разрешения на выезд», – отмечает знаменитость.
Анна Пескова за время отдыха смогла прокатиться на коньках. После возвращения в Москву артистка и её муж приступили к восстановлению документов. Для этого потребовалось обратиться в МИД. К произошедшему Анна Пескова отнеслась философски. В ближайшее время никуда за рубеж отправиться артистка не сможет, поскольку в числе украденного были визы.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:00