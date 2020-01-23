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Анна Пескова пострадала из-за украденных документов за границей

Анна Пескова пострадала из-за украденных документов за границей. Артистка поделилась с поклонниками деталями о произошедшем.
Анна Пескова пострадала из-за украденных документов за границей

Вместе с супругом Пескова отправились во французский город Шамони. Там проживает мать артистки. Анна Пескова предпочитает разнообразить свой отдых, добавляя к загару на пляже спортивные и культурные мероприятия. Очередное путешествие оказалось испорчено.

«В отеле из номера вынесли сейф вместе с документами. В итоге на протяжении 5 дней оставались в отделении полиции. Потребовалось посетить посольство для разрешения на выезд», – отмечает знаменитость.

Анна Пескова за время отдыха смогла прокатиться на коньках. После возвращения в Москву артистка и её муж приступили к восстановлению документов. Для этого потребовалось обратиться в МИД. К произошедшему Анна Пескова отнеслась философски. В ближайшее время никуда за рубеж отправиться артистка не сможет, поскольку в числе украденного были визы.

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Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:00

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