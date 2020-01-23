АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Экс-муж Собчак Максим Виторган опроверг слухи о том, что «беременная» Нино Нинидзе его бросила

Актёр Максим Виторган успокоил своих поклонников, опровергнув слухи о разрыве отношений с Нино Нинидзе. Накануне они вместе посетили Новую Третьяковку.

Экс-муж Собчак Максим Виторган опроверг слухи о том, что «беременная» Нино Нинидзе его бросила

Во время этого визита влюблённые выглядели счастливыми и держали друг-друга за руки, тем самым опровергнув слухи о том, что Нино ушла от Максима к другому. Тем не менее, не бывает дыма без огня. На просторах интернета ходят слухи о беременности девушки Виторгана. При этом пользователи строят догадки, кто же отец будущего ребёнка: нынешний бойфренд или грузинский режиссёр Шота Гамисония. Причиной для этого послужил пост актёра в Instagram, процитировавшего Л. Н. Толстого.


«Когда тебя предали – это всё равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получится» – опубликовал Максим в stories. Но опасения поклонников не подтвердились, в звёздной паре всё хорошо.

Стоит отметить, что около года назад актёр развёлся с Ксенией Собчак, ушедшей от него к режиссёру Константину Богомолову. Через несколько месяцев Максим встретил свою новую вторую половинку в лице Нино Нинидзе, тем самым залечив свои душевные раны.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 21:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-муж Собчак Максим Виторган опроверг слухи о том, что «беременная» Нино Нинидзе его…
Дочь актрисы Марии Букнис расплакалась после результатов ДНК-теста на…
Глюкоза с подругой "украсили" друг друга, снявшись в…
В Сети автограф Лолиты Милявской продают за 300 тысяч…
Звезда «Дом-2» Андрей Шабарин публично оскорбил Антона…
Эксперты сообщают о появлении новой схемы дилеров для обмана покупателей легковых…
Дарья Мороз о продолжении "Содержанок": "В этом прелесть этого кино: никаких…
После разговора с принцем Гарри отец Меган Маркл получил сердечный…
Роскачество сравнило дорогие и бюджетные…
Названы главные секреты молодости 50-летней Дженнифер…
Вакцина против гриппа в форме таблетки более эффективна по сравнению с…
Джордж Мартин подтвердил, что концовка "Песни льда и Пламени" будет отличаться от финала "Игры…
«Хочу замуж»: Телеведущая Ольга Орлова призналась, что ищет…
Вера Брежнева: "Прежде чем дать бренду имя VERA, я пересмотрела много…
«Бородавку пририсовать»: Телеведущая Ксения Собчак рассказала, какие чувства у нее вызывают красивые…
Xiaomi готовится выпустить смартфон Mi 10 с камерой на 108…
Дочь Любови Толкалиной с женихом вернулась в Москву из…
После смены поколений Toyota Harrier сменит название на…
Яна Рудковская выяснила, что язвительные комментарии ей пишут преимущественно "счастливые…
На аукцион выставили личный автомобиль Юрия…
Эксперт Эмиль Агаджанян: Давид Манукян носит самые дешевые…
Бывшая жена Андрея Урганта Елена Романова рассказала о крестинах сына…
В России более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota отправляются на…
Елена Захарова всё ещё кормит 2-летнюю дочь…
Диетологи рассказали о пользе зефира для…
Рэперу T-Killah во время отдыха на Бали потребовалась помощь медиков после укуса ядовитого…
Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокады Ленинграда в…
Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface…
Просмотреть все новости