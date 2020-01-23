Экс-муж Собчак Максим Виторган опроверг слухи о том, что «беременная» Нино Нинидзе его бросила





Во время этого визита влюблённые выглядели счастливыми и держали друг-друга за руки, тем самым опровергнув слухи о том, что Нино ушла от Максима к другому. Тем не менее, не бывает дыма без огня. На просторах интернета ходят слухи о беременности девушки Виторгана. При этом пользователи строят догадки, кто же отец будущего ребёнка: нынешний бойфренд или грузинский режиссёр Шота Гамисония. Причиной для этого послужил пост актёра в Instagram, процитировавшего Л. Н. Толстого.«Когда тебя предали – это всё равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получится» – опубликовал Максим в stories. Но опасения поклонников не подтвердились, в звёздной паре всё хорошо.Стоит отметить, что около года назад актёр развёлся с Ксенией Собчак, ушедшей от него к режиссёру Константину Богомолову. Через несколько месяцев Максим встретил свою новую вторую половинку в лице Нино Нинидзе, тем самым залечив свои душевные раны.