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В Китае из-за коронавируса отменили все кинопремьеры

Власти Китая отменили все кинопремьеры из-за распространившегося коронавируса. Согласно оценкам, показы могли собрать не менее миллиарда долларов.

Традиционно в Китае празднуют Новых год во второе новолуние после зимнего солнцестояния, а в 2020 году эта дата выпадает на 25 января. В связи с праздником в кинотеатрах страны ожидался ажиотаж, поскольку в этот период многие семьи планируют поход на кинопремьеры. Однако в этот раз показ многих новинок кинематографа был отменен в целях безопасности населения. Дело в том, что нахождение большого количества людей в тесном пространстве может спровоцировать новые вспышки недуга. По состоянию на 23 января, в стране зафиксировано 617 пациентов с пневмонией, спровоцированной коронавирусом.

По оценкам экспертов, новые фильмы должны были принести прибыль в размере миллиарда долларов. Теперь владельцы кинотеатров опасаются, что в страну попадут пиратские версии премьер. В частности, к первому показу в Китае готовились такие картины как “Затерянный в космосе”, “Прыжок”, “Спасение” и “Детектив из Чайнатауна”.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:30

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