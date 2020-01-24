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Дочь Тимати и Алены Шишковой показала талант фотографа

Симона Юнусова, мать Тимати, продемонстрировала в личном микроблоге новый талант внучки. Дочь рэпера показала талант фотографа, устроив фотосессию для отца и его супруги Анастасии Решетовой.

Симона Юнусова много времени посвящает воспитанию внучки Алисы. Мать музыканта почти всегда находится рядом с девочкой и, казалось бы, знает о ней всё, но оказалось, что наследница основателя лейбла Black Star обладает художественным чутьём и делает хорошие снимки, уже выражая в фотографиях свой собственный стиль. Узнала об этом бабушка 5-летней девочки случайно на отдыхе. Малышка взяла в руки фотоаппарат и начала снимать отца, себя, а также Анастасию Решетову и маленького брата Ратмира. При этом дочь Тимати и Алены Шишковой предпочла фотографировать родных исключительно в чёрно-белых тонах, выбирая интересные ракурсы для съёмки. Бабушка оценила неожиданные способности 5-летней внучки, как и многие её подписчики.

Фолловеры также оказались в восторге от любительских кадров, увидев в них почерк фотографа. Они написали много добрых слов и комплиментов. Тем не менее, некоторые подписчики всё же нашли повод высказать недовольство, но лишь в адрес хозяйки аккаунта. Они заявили: Симона Юнусова опубликовала не самый удачный снимок Анастасии Решетовой, и они были бы расстроены, если бы их свекровь так поступила.

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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:16

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