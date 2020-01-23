Константин Хабенский занялся бизнесом, связанным с проектами в IT-сфере





Деловым партнером отечественной знаменитости стал Илья Зибарев, которые ранее представлял банк “Русский стандарт”. Вместе они уже вели блокчейн-платформу, привлекающую зарубежные инвестиции из США, Индии и прочих стран Азии. Однако в тот раз вместе с Хабенским и Зибаревым сотрудничал совладелец ICOBox Николай Евдокимов.Предыдущий проект не принес прибыли, поэтому актер решил попробовать еще раз, выбрав IT-сферу, отдалившись от своей специальности.