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Звезда «Дом-2» Андрей Шабарин публично оскорбил Антона Беккужева

Участники скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» никак не хотят слушать нового ведущего Антона Беккужева. Так, например Андрей Шабарин во время общего собрания и вовсе оскорбил его.

Звезда «Дом-2» Андрей Шабарин публично оскорбил Антона Беккужева

Андрей Шабарин словесно сцепился во время семейного совета с новым ведущим проекта «Дом-2» Антоном Беккужевым. После он встал и ушел собирать вещи. Однако известно, что в итоге естественно Андрей никуда не ушел, а просто остался в доме.

Большинство его коллег по телестройке отметили, что с Владом Кадони никто и никогда не позволял себе подобного поведения, а это значит, что Антон Беккужев не заслужил пока такого уважения.

По одной из версий подобный всплеск эмоций у Андрея Шабарина вызвал тот факт, что ранее Антон Беккужев искал того, кто мог сглазить Марину Африкантову и почему-то пришел к выводу, что это сделала Розалия Райсон. В качестве аргумента он приводил тот факт, что девушка скрывает свой истинный возраст.


Теперь многие гадают, а будет ли Антон Беккужев пытаться мстить за свое оскорбление, или все-таки ограничится тем, что Андрею Шабарину назначат штрафы за его поведение.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:48

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