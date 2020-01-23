Звезда «Дом-2» Андрей Шабарин публично оскорбил Антона Беккужева





Андрей Шабарин словесно сцепился во время семейного совета с новым ведущим проекта «Дом-2» Антоном Беккужевым. После он встал и ушел собирать вещи. Однако известно, что в итоге естественно Андрей никуда не ушел, а просто остался в доме.Большинство его коллег по телестройке отметили, что с Владом Кадони никто и никогда не позволял себе подобного поведения, а это значит, что Антон Беккужев не заслужил пока такого уважения.По одной из версий подобный всплеск эмоций у Андрея Шабарина вызвал тот факт, что ранее Антон Беккужев искал того, кто мог сглазить Марину Африкантову и почему-то пришел к выводу, что это сделала Розалия Райсон. В качестве аргумента он приводил тот факт, что девушка скрывает свой истинный возраст.Теперь многие гадают, а будет ли Антон Беккужев пытаться мстить за свое оскорбление, или все-таки ограничится тем, что Андрею Шабарину назначат штрафы за его поведение.