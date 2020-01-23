Сын Эвелины Бледанс рассек бровь во время урока физкультуры в школе

Оказалось, что во время занятия по физической подготовке школьники прыгали с мата на мат. Сын Эвелины Бледанс упал лицом вниз и сломал очки, которые рассекли ему бровь. Вместе с матерью он отправился в травмпункт Морозовской больницы, где медики провели все необходимые обследования и даже рентген. Оказалось, что ребенок не получил серьезных повреждений, однако рана на его лице осталась. Эвелина Бледанс сообщила, что ей посоветовали сделать сыну прививку от столбняка, в связи с чем она попросила совета у поклонников.Артистка отметила, что ее ребенок стойко перенес ранение и теперь стал настоящим “красавчиком”. Поклонники считают, что сын звезды развитый, несмотря на имеющуюся патологию.