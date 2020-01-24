Учёные рассказали о 5 предметах быта, которые выдают жадную хозяйку





Зачастую в погоне за экономией есть вероятность перейти черту и продолжить использовать даже загрязнённые или утратившие вид вещи. Самым основным показателем такого фактора является повторное заваривание чайного пакетика. Он является бюджетным вариантом, однако также может указывать и на наличие плохого вкуса у человека. Кроме того, человек- накопитель может долго отказываться покупать постельное белье, застирывая до дыр простыни и пододеяльники. То же относится и к грязным полотенцам на кухне или в ванной, оставшиеся ещё от дедушек и бабушек.Посуда с осколками имеет не только неприятный вид, но и подвергает опасности, так как можно порезаться, а если деформирована чашка - то есть вероятность обжечься кипятком. Очень часто жадные хозяйки проявляют огромную любовь к старым вещам, особенно, если это связано с какими-то воспоминаниями, и не хотят от них избавляться даже при условии повреждения. Благодаря этому дом понемногу превращается в склад