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Учёные рассказали о 5 предметах быта, которые выдают жадную хозяйку

Учёные составили список из 5 предметов быта, которые позволяют понять, что хозяйка является скупым человеком. Среди них оказались старые вещи, битая посуда, старое постельное бельё и грязные полотенца.

Зачастую в погоне за экономией есть вероятность перейти черту и продолжить использовать даже загрязнённые или утратившие вид вещи. Самым основным показателем такого фактора является повторное заваривание чайного пакетика. Он является бюджетным вариантом, однако также может указывать и на наличие плохого вкуса у человека. Кроме того, человек- накопитель может долго отказываться покупать постельное белье, застирывая до дыр простыни и пододеяльники. То же относится и к грязным полотенцам на кухне или в ванной, оставшиеся ещё от дедушек и бабушек.

Посуда с осколками имеет не только неприятный вид, но и подвергает опасности, так как можно порезаться, а если деформирована чашка - то есть вероятность обжечься кипятком. Очень часто жадные хозяйки проявляют огромную любовь к старым вещам, особенно, если это связано с какими-то воспоминаниями, и не хотят от них избавляться даже при условии повреждения. Благодаря этому дом понемногу превращается в склад

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:11

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