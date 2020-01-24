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Египетский врач назвал 5 продуктов, поддерживающих молодость кожи

Египетский врач Абу Аль-Хаджаж сообщил о продуктах, употребление в пищу которых поможет коже дольше сохранять молодость. К ним относятся, в том числе, помидоры и оливковое масло.
Египетский врач назвал 5 продуктов, поддерживающих молодость кожи

Вид и состояние кожи в первую очередь зависят от рациона питания и образа жизни, и только в случае соответствующих первых пунктов специальные средства будут иметь эффект. Например, если употреблять в пищу йогурт, то содержащиеся в нём полезные бактерии и кальций помогут замедлить образование морщин.

Оливковое масло также играет важную роль в поддержании упругости верхних слоёв эпителия за счёт большого количества содержащихся в нём мононенасыщенных жирных кислот, в особенности - олефиновой кислоты. Томаты могут похвастаться содержанием ликопина, который обеспечивает плоду его красный цвет, а также способствует кожной регенерации.

Бета-каротин, содержащийся в моркови, так же позволяет дольше сохранять молодость. Доктор рекомендует употреблять несколько этих корнеплодов в день, чтобы можно было получить видимый результат.

Содержание витаминов группы В и витамина Е в авокадо делает этот плод очень полезным в борьбе со свободными радикалами, а также в регенерации тканей после повреждений.

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Общество
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 08:30

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