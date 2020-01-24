Древние римляне были осведомлены о китайской медицине





Женщине было 18-20 лет. В захоронении присутствовали керамика, золотые украшения, что указывает на происхождение из богатой семьи. В то же время кости римлянки указывали на ряд патологий. Предполагалось, что имелась целиакия, являющаяся нарушением пищеварения, спровоцированного продуктами с глютеном.Зубной камень является налётом минералов, который достаточно хорошо сохраняется по прошествии века либо тысячелетия. Он включает в себя неорганические соли, а также различные органические соединения, остающиеся на зубах после приёма пищи. За счет этого имеется возможность выяснить, что именно употреблял человек, и его примерный образ жизни.Анализ зубного камня римлянки показал, что она употребляла продукты, насыщенные глютеном. Вероятно, у неё имелась генетическая предрасположенность к заболеванию, спровоцировавшая раннюю смерть. Ученые выявили следы попыток вылечиться. В зубном камне обнаружили маркеры корня женьшеня и куркумы, которые характерны для Восточной Азии. Это подтверждает сведения о контакте Римской империей с Китаем, а также указывает, что римляне знали о традициях восточной медицины.