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Древние римляне были осведомлены о китайской медицине

Ученые сообщили, что древние римляне были осведомлены о китайской медицине. В Анседонии несколькими годами ранее нашли погребение римлянки, датированное концом I – началом II веков.
Древние римляне были осведомлены о китайской медицине

Женщине было 18-20 лет. В захоронении присутствовали керамика, золотые украшения, что указывает на происхождение из богатой семьи. В то же время кости римлянки указывали на ряд патологий. Предполагалось, что имелась целиакия, являющаяся нарушением пищеварения, спровоцированного продуктами с глютеном.

Зубной камень является налётом минералов, который достаточно хорошо сохраняется по прошествии века либо тысячелетия. Он включает в себя неорганические соли, а также различные органические соединения, остающиеся на зубах после приёма пищи. За счет этого имеется возможность выяснить, что именно употреблял человек, и его примерный образ жизни.

Анализ зубного камня римлянки показал, что она употребляла продукты, насыщенные глютеном. Вероятно, у неё имелась генетическая предрасположенность к заболеванию, спровоцировавшая раннюю смерть. Ученые выявили следы попыток вылечиться. В зубном камне обнаружили маркеры корня женьшеня и куркумы, которые характерны для Восточной Азии. Это подтверждает сведения о контакте Римской империей с Китаем, а также указывает, что римляне знали о традициях восточной медицины.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:21

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