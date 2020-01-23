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Глюкоза с подругой "украсили" друг друга, снявшись в купальниках

Глюкоза опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый пост, вызвав восторг среди фанатов. Певица показала фотографию, на которой она и подруга "украсили" друг друга, снявшись в купальниках.

В настоящий момент Глюкоза отдыхает на Мальдивских островах. Знаменитость случайно встретилась там со своей подругой, и не могла не порадовать своих подписчиков эффектным снимком на фоне океана. Звезда и её спутница сфотографировались на пляже в купальниках, продемонстрировав идеальные фигуры. Исполнительница при публикации снимка отметила, ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом. С этим сразу же согласилась Светлана Лобода, написав комплимент коллеге по шоу-бизнесу. Также высказалась и Елена Перминова. Модель призналась, она бы не осмелилась встать рядом с Натальей Чистяковой-Ионовой, несмотря на свою стройность и модельную внешность. Этим светская львица подчеркнула подтянутую внешность артистки.

Фанаты остались в восторге от публикации и немедленно начали писать исполнительнице комплименты, а также ставить одобрительные лайки. При этом многие сошлись во мнении, что именно Глюкоза стала звездой фотографии, как обладательница самых стройных ног и округлых частей фигуры, а её знакомая несколько уступила певице.

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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:55

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