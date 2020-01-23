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«Хочу замуж»: Телеведущая Ольга Орлова призналась, что ищет мужа

Телеведущая Ольга Орлова на своей странице в Instagram в очередной раз ответила на вопросы поклонников и призналась, что хотела бы еще раз выйти замуж, прожив с избранником в итоге до конца своих дней. Ранее звезда уже признавалась, что у нее есть возлюбленный.
«Хочу замуж»: Телеведущая Ольга Орлова призналась, что ищет мужа

В своем микроблоге Ольга Орлова ответила на вопросы поклонниц. Одна из них спросила: лучше жить с одним мужчиной всю жизнь или же с несколькими. Звезда поспешила отметить, что брак на всю жизнь - это идеальный вариант, но в ее жизни все сложилось немного иначе. У телеведущей было несколько мужчин, которым она очень благодарна, даже сейчас знаменитость, по ее словам, хотела бы выйти замуж и прожить с избранником всю жизнь.

Также Ольга Орлова рассказала о кризисе среднего возраста у женщин. 42-летняя певица призналась, у нее уже был сложный период, когда она тревожилась о будущем, но справиться ей помогли работа и друзья. Кризис среднего возраста, по мнению звезды, приходит у женщин в 40 лет, если они не замужем.

На данный момент звезда встречается с мужчиной, однако личность его не раскрывает. На Новый год вместе с возлюбленным телеведущая отправилась в романтический отпуск, проведя его в Таиланде.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:09

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