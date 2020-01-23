«Хочу замуж»: Телеведущая Ольга Орлова призналась, что ищет мужа





В своем микроблоге Ольга Орлова ответила на вопросы поклонниц. Одна из них спросила: лучше жить с одним мужчиной всю жизнь или же с несколькими. Звезда поспешила отметить, что брак на всю жизнь - это идеальный вариант, но в ее жизни все сложилось немного иначе. У телеведущей было несколько мужчин, которым она очень благодарна, даже сейчас знаменитость, по ее словам, хотела бы выйти замуж и прожить с избранником всю жизнь.Также Ольга Орлова рассказала о кризисе среднего возраста у женщин. 42-летняя певица призналась, у нее уже был сложный период, когда она тревожилась о будущем, но справиться ей помогли работа и друзья. Кризис среднего возраста, по мнению звезды, приходит у женщин в 40 лет, если они не замужем.На данный момент звезда встречается с мужчиной, однако личность его не раскрывает. На Новый год вместе с возлюбленным телеведущая отправилась в романтический отпуск, проведя его в Таиланде.