«Бородавку пририсовать»: Телеведущая Ксения Собчак рассказала, какие чувства у нее вызывают красивые девушки





Отдыхая на Мальдивах, подруги решили устроить съёмку. Для этого они надели наряды от Yana Dress и пригласили фотографа. На опубликованном видео можно услышать, как Собчак общается с Глюкозой. С ехидной ноткой в голосе теледива спрашивает у подруги: «А ты куда такая красивая собралась? Ты же вроде замужем. Меня красивые женщины могут только раззадорить». После этих слов певица выхватила телефон и стала снимать Ксению, которая была одета в почти такое же белое платье., – сказала Наталья, обращаясь к подруге. Ксения не осталась в долгу, парировав: «Ну конечно, сразу бородавку пририсовать!»В это время мимо девушек проходила Яна Расковалова. Ксюша в шуточной форме предложила закрыть подружку в туалете, чтобы она не участвовала в фотосессии. Так что девушкам, которые дружат с Ксенией Собчак и при этом не обделены красотой, приходится очень нелегко.