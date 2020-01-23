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«Бородавку пририсовать»: Телеведущая Ксения Собчак рассказала, какие чувства у нее вызывают красивые девушки

Ксения Собчак проводит свой отпуск в обществе подруг: певицы Натальи Ионовой и дизайнера Яны Расковаловой. В ходе совместной фотосессии звезда поделилась своим отношением к красивым девушкам.

«Бородавку пририсовать»: Телеведущая Ксения Собчак рассказала, какие чувства у нее вызывают красивые девушки

Отдыхая на Мальдивах, подруги решили устроить съёмку. Для этого они надели наряды от Yana Dress и пригласили фотографа. На опубликованном видео можно услышать, как Собчак общается с Глюкозой. С ехидной ноткой в голосе теледива спрашивает у подруги: «А ты куда такая красивая собралась? Ты же вроде замужем. Меня красивые женщины могут только раззадорить». После этих слов певица выхватила телефон и стала снимать Ксению, которая была одета в почти такое же белое платье. «У тебя совесть есть? Как кто-то хоть чуточку становится красивым, ты сразу начинаешь уничтожать его», – сказала Наталья, обращаясь к подруге. Ксения не осталась в долгу, парировав: «Ну конечно, сразу бородавку пририсовать!»


В это время мимо девушек проходила Яна Расковалова. Ксюша в шуточной форме предложила закрыть подружку в туалете, чтобы она не участвовала в фотосессии. Так что девушкам, которые дружат с Ксенией Собчак и при этом не обделены красотой, приходится очень нелегко.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:03

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