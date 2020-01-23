В Сети автограф Лолиты Милявской продают за 300 тысяч рублей
Автограф отечественной звезды Лолиты Милявской продают за 300 тысяч рублей. Необычный лот был размещен на “Авито”.
Продавец по имени Алена пытается реализовать автограф Лолиты Милявской, который был взят 22 декабря 2012 года. На открытке с фотографией певицы написано: “С уважением. Лолита. С Новым годом”. В объявлении указано, что автограф оригинальный, а продавец согласен на любые проверки. Также покупателю обещают доставку, а при цене в 300 тысяч рублей торг считают уместным. Журналисты Teleprogramma связались с автором объявления с вопросом, как она собирается доказывать подлинность автографа, но ответа не последовало.
На данный момент Лолита переживает повышенное внимание со стороны публики на фоне бракоразводного процесса с Дмитрием Ивановым.
Продавец по имени Алена пытается реализовать автограф Лолиты Милявской, который был взят 22 декабря 2012 года. На открытке с фотографией певицы написано: “С уважением. Лолита. С Новым годом”. В объявлении указано, что автограф оригинальный, а продавец согласен на любые проверки. Также покупателю обещают доставку, а при цене в 300 тысяч рублей торг считают уместным. Журналисты Teleprogramma связались с автором объявления с вопросом, как она собирается доказывать подлинность автографа, но ответа не последовало.
На данный момент Лолита переживает повышенное внимание со стороны публики на фоне бракоразводного процесса с Дмитрием Ивановым.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:50