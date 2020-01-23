В Сети автограф Лолиты Милявской продают за 300 тысяч рублей





Продавец по имени Алена пытается реализовать автограф Лолиты Милявской, который был взят 22 декабря 2012 года. На открытке с фотографией певицы написано: “С уважением. Лолита. С Новым годом”. В объявлении указано, что автограф оригинальный, а продавец согласен на любые проверки. Также покупателю обещают доставку, а при цене в 300 тысяч рублей торг считают уместным. Журналисты Teleprogramma связались с автором объявления с вопросом, как она собирается доказывать подлинность автографа, но ответа не последовало.На данный момент Лолита переживает повышенное внимание со стороны публики на фоне бракоразводного процесса с Дмитрием Ивановым.