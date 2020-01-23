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Дарья Мороз о продолжении "Содержанок": "В этом прелесть этого кино: никаких нравоучений!"

Дарья Мороз пообщалась с фанатами в своём личном микроблоге по поводу выхода новых эпизодов сериала "Содержанки". Знаменитость ответила на критику многосерийного проекта, объяснив, для чего его сняли.

Сериал "Содержанки" появился на малых экранах в 2018 году и приобрёл большую популярность. Тем не менее, у него сразу же появились противники, поскольку его главными героинями были девушки, идущие на многое, чтобы найти себе состоятельных мужей. Часто в эпизодах демонстрировались весьма откровенные сцены, которые не всем понравились. Как оказалось, уже 30 января онлайн-кинотеатр START начнёт транслировать второй сезон, чем и поделилась Дарья Мороз с фанатами на своей странице.

Некоторые тут же поинтересовались у актрисы, что заложено в основе сюжета, и какой урок из него следует извлечь. Одна из подписчиц спросила, неужели жажда денег, постоянные предательства и измены, являются целью жизни. Артистка с радостью ответила фолловеру: прелесть фильма заключается в том, что он не является нравоучением.

Эти слова устроили не всех подписчиков, и на этот раз другой пользователь задался вопросом, разве не должны сюжеты учить чему-то светлому и доброму. На это Дарья Мороз также нашла что сказать. Актриса заметила: искусство в первую очередь должно вызывать эмоции, а не поучать. Человек после просмотра сам поймёт, близок ли ему тот или иной персонаж, что у них общего.

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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:39

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