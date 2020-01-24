В США над штатом Юта был замечен НЛО
На канале Only Real UFOs появилось видео, на котором можно заметить неопознанный летающий объект. Согласно утверждениям ведущего, съёмка проводилась из кабины пилотов самолета, летевшего на высоте 12 тысяч метров над американским штатом Юта.
Недалеко от города Спрингдейл в Юте расположен национальный парк Зайон площадью менее 600 квадратных километров. Некоторое время местность была убежищем для малочисленных индейских племен. В 1858 году Зайон заново был открыт и заселён мормонами, но на данный момент, судя по некоторым опубликованным в Сети видео, национальный парк является местом парковки для летающих тарелок.
Именно такие выводы сделали пользователи Сети после просмотра видео, на котором запечатлен НЛО. Внешне объект напоминает белый прямоугольник, который движется ниже самолета, однако параллельно и на такой же скорости.
Лучше всего его можно заметить на тёмных участках внизу. О том, что на самом деле представлено на ролике, приходится только догадываться. Некоторые скептики предполагают, что это обычная оптическая иллюзия или попытка обмануть общественность. Многие считают это умелым видеомонтажом. Есть и противники данной точки зрения, которые полагают, что пилоты самолета случайно зафиксировали облёт территории кораблем пришельцев. О причинах их появления каждый любитель уфологии мог судить сам.
Недалеко от города Спрингдейл в Юте расположен национальный парк Зайон площадью менее 600 квадратных километров. Некоторое время местность была убежищем для малочисленных индейских племен. В 1858 году Зайон заново был открыт и заселён мормонами, но на данный момент, судя по некоторым опубликованным в Сети видео, национальный парк является местом парковки для летающих тарелок.
Именно такие выводы сделали пользователи Сети после просмотра видео, на котором запечатлен НЛО. Внешне объект напоминает белый прямоугольник, который движется ниже самолета, однако параллельно и на такой же скорости.
Лучше всего его можно заметить на тёмных участках внизу. О том, что на самом деле представлено на ролике, приходится только догадываться. Некоторые скептики предполагают, что это обычная оптическая иллюзия или попытка обмануть общественность. Многие считают это умелым видеомонтажом. Есть и противники данной точки зрения, которые полагают, что пилоты самолета случайно зафиксировали облёт территории кораблем пришельцев. О причинах их появления каждый любитель уфологии мог судить сам.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:09