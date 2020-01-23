Названы главные секреты молодости 50-летней Дженнифер Энистон





Косметолог Тоска Хастид заявила, что у Дженнифер Энистон генетически красивая и упругая кожа, за которой достаточно регулярно ухаживать, чтобы сохранить молодость. Актриса с юных лет постоянно пользуется увлажняющими лосьонами, которые наносит, выходя из душа, и на протяжении дня. Также звезда предпочитает инфракрасную сауну, которую считает омолаживающей и способствующей детоксикации. Для того, чтобы улучшить цвет лица, Энистон умывается ледяной водой.Дженнифер Энистон питается органической пищей, пьет много воды и полноценно спит. Актриса советует снизить потребление сахара, а также питаться “в меру”. Также звезда регулярно занимается спортом, а именно йогой и боксом. Поддерживать привлекательный вид ей помогает идеальная прическа, которую она не меняла со времен съемок сериала “Друзья”.