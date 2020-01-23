Джордж Мартин подтвердил, что концовка "Песни льда и Пламени" будет отличаться от финала "Игры престолов"





На данный момент Джордж Мартин продолжает писать седьмую книгу своей наиболее популярной серии. Несмотря на то, что произведение легло в основу "Игры престолов", с пятого сезона поклонники творчества писателя заметили разницу в сюжетных линиях. Недавно стало известно, что финал в книге будет заметно отличаться от экранного варианта. Более того, автор истории выразил недовольство тем, как завершился сериал. Джордж Мартин не раскрыл подробности сюжета, но подтвердил, что одного из Старков ждет совершенно другая судьба.Также деятель рассказал, что сперва "Игру престолов" намеревались закончить после седьмого сезона, а финальные сцены показать в трех фильмах, которые хотели пустить в прокат. Однако против соответствующей идеи высказались представители HBO, сохранив формат проекта прежним.