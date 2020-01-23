АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Эксперт Эмиль Агаджанян: Давид Манукян носит самые дешевые виниры

Возлюбленный Ольги Бузовой - блогер Давид Манукян стал популярным после того, как телеведущая сняла его в клипе, а затем и призналась в отношениях. До сих пор поклонники подозревают, что молодой человек встречается с ней только из-за выгоды, а недавно эксперт, стоматолог Эмиль Агаджанян рассказал, что певец носит самые дешевые виниры.
Эксперт Эмиль Агаджанян: Давид Манукян носит самые дешевые виниры

Не так давно Ольга Бузова и Давид Манукян отправились в отпуск, сейчас они отдыхают на роскошной вилле в Таиланде, проводя время вместе. Блогер уже успел опровергнуть слухи, что он якобы не в состоянии оплатить отдых, написал в соцсети Instagram, что никогда не был на обеспечении со стороны девушек, и в этот раз от своего принципа не отступил.

Эксперт Эмиль Агаджанян, ведущий специалист в стоматологии, проанализировал снимки Давида Манукяна и пришел к выводу, что блогер явно сэкономил на процедуре по установке виниров. Качественная продукция, отметил специалист - это виниры, которые не бросаются в глаза и все вокруг уверены, что у человека свои зубы. Глядя на снимки певца, заметно, что зубы у него явно не свои, это люминиры американского производства, и с качеством они никак не связаны. Скорее всего, процедура проводилась по бартеру, а проще говоря, за рекламу.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Любови Толкалиной с женихом вернулась в Москву из…
После смены поколений Toyota Harrier сменит название на…
Яна Рудковская выяснила, что язвительные комментарии ей пишут преимущественно "счастливые…
На аукцион выставили личный автомобиль Юрия…
Эксперт Эмиль Агаджанян: Давид Манукян носит самые дешевые…
Бывшая жена Андрея Урганта Елена Романова рассказала о крестинах сына…
В России более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota отправляются на…
Елена Захарова всё ещё кормит 2-летнюю дочь…
Диетологи рассказали о пользе зефира для…
Рэперу T-Killah во время отдыха на Бали потребовалась помощь медиков после укуса ядовитого…
Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокады Ленинграда в…
Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface…
Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в…
В Москве мужчина случайно проглотил рыболовный…
Таролог Абравитова: "Из квартиры Фриске нужно убрать цветы, создающие атмосферу…
Бронированный Cadillac Аль Капоне продают за $1…
Анна Шукшина заявила, что Макар Касаткин не намерен отдавать сына Фрейе…
Новые изображения Volkswagen Arteon показали в…
В Перми молодожены напали на организаторов…
После слухов о романе с Нонной Гришаевой Дмитрию Исаеву удалось сохранить…
«Им здесь рады, но пусть платят за себя сами»: Канадцы создали петицию против Меган Маркл и принца…
Кристину Асмус неделями обманывала её бывшая…
Немецкие медики рассказали о главных симптомах рака предстательной…
Ума Турман прошлась по красной дорожке Недели моды в Париже с 18-летним…
Ученые: Челюсть Homo antecessor имела недостаточно места для зубов…
Жена Андрея Черкасова Кристина Ослина показала беременный живот на домашнем…
Актер Алексей Лукин рассказал о конфликте с соперником во время игры в…
Археологи обнаружили карту тайного прохода в мир мертвых в некрополе Верхнего…
Просмотреть все новости