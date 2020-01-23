Эксперт Эмиль Агаджанян: Давид Манукян носит самые дешевые виниры





Не так давно Ольга Бузова и Давид Манукян отправились в отпуск, сейчас они отдыхают на роскошной вилле в Таиланде, проводя время вместе. Блогер уже успел опровергнуть слухи, что он якобы не в состоянии оплатить отдых, написал в соцсети Instagram, что никогда не был на обеспечении со стороны девушек, и в этот раз от своего принципа не отступил.Эксперт Эмиль Агаджанян, ведущий специалист в стоматологии, проанализировал снимки Давида Манукяна и пришел к выводу, что блогер явно сэкономил на процедуре по установке виниров. Качественная продукция, отметил специалист - это виниры, которые не бросаются в глаза и все вокруг уверены, что у человека свои зубы. Глядя на снимки певца, заметно, что зубы у него явно не свои, это люминиры американского производства, и с качеством они никак не связаны. Скорее всего, процедура проводилась по бартеру, а проще говоря, за рекламу.