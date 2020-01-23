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Роскачество сравнило дорогие и бюджетные смартфоны

Роскачество провело сравнение дорогостоящих и бюджетных смартфонов. Оно рассмотрело модели с точки зрения функциональных возможностей.
Роскачество сравнило дорогие и бюджетные смартфоны

Как удалось установить, ряд бюджетных продуктов могут составить конкуренцию более дорогостоящим версиям. Участниками тестирования стали 24 новых смартфона, выпущенные 14 известными компаниями.

Такое исследование реализуют 3 года подряд. Программа воплощена в элементах сотрудничества с привлечением интернациональных институтов, нацеленных на потребительские тестирования. Дополнительно были использованы методики организаций проверки качественного уровня товаров. Итогом после объединения данных стало составление списка наиболее востребованных устройств. Суммарно проверка затронула 399 смартфонов от 33 брендов. Результаты последнего изыскания приведены в отчете на портале Роскачества.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:24

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