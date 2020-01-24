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В Ленобласти при прокладке газопровода найдено захоронение XIV века

В Ленобласти в процессе прокладки газопровода удалось выявить захоронение, которое датируется XIV веком. Соответствующие сведения предоставляют в пресс-службе горадминистрации Волосовского района.
В Ленобласти при прокладке газопровода найдено захоронение XIV века

Обнаружить захоронение удалось в населенном пункте Большое Кикерино, где во время проведения земляных работ были выявлены человеческие останки и некоторые украшения. Сотрудники ИИМК РАН уже успели изучить находки, благодаря чему установлено, что тела покойных были похоронены согласно обряду в ямах глубиной 1-1,5 метра. Ценность для археологов представляет пара плетеных браслетов из проволоки, перстень-печатка, где имеется изображение мифического животного, и часть керамического круглого изделия. Также под землей нашли гвоздь, которым, предположительно, забивали гроб.

В связи с тем, что на месте будущего газопровода появился объект культурного наследия, прокладка была продолжена по другому маршруту.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00

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