Стала известна реальная цена Buick Encore GX 2020 года





Турбированный двигатель модели объёмом 1,2 л работает в паре с вариатором. За доплату можно получить более производительные сборки. Для отдельных модификаций кроссовера предоставляется пакет Sport Touring с ценником в $650. Версия Encore GX с подобным обновлением оснащена большим количеством визуальных доработок. Пакет безопасности потребует доплаты в размере $1,8 тысячи.Дорогостоящие сборки Essence и Select будут оснащены пакетом Experience Buick, обеспечивающим транспортное средство люком с электроприводом, навигатором, набором новых колёс. У дилеров Encore GX имеется с начала текущего года.