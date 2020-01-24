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Стала известна реальная цена Buick Encore GX 2020 года

Появились данные о стоимости Buick Encore GX актуального модельного года. Покупателям придётся отдать за новинку $25,1 тысячи.
Стала известна реальная цена Buick Encore GX 2020 года

Турбированный двигатель модели объёмом 1,2 л работает в паре с вариатором. За доплату можно получить более производительные сборки. Для отдельных модификаций кроссовера предоставляется пакет Sport Touring с ценником в $650. Версия Encore GX с подобным обновлением оснащена большим количеством визуальных доработок. Пакет безопасности потребует доплаты в размере $1,8 тысячи.

Дорогостоящие сборки Essence и Select будут оснащены пакетом Experience Buick, обеспечивающим транспортное средство люком с электроприводом, навигатором, набором новых колёс. У дилеров Encore GX имеется с начала текущего года.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:00

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