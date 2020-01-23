После разговора с принцем Гарри отец Меган Маркл получил сердечный приступ

Недавно в эфир вышел новый документальный фильм, посвящённый королевской семье. Создатели проекта не могли не пройти мимо возможности взять интервью у Томаса Маркла, являющегося отцом Меган Маркл. Известно, герцогиня Сассекская не может найти общий язык со своим отцом, но, как оказалось, титулованный избранник киноактрисы также не испытывает желания поддерживать отношения с тестем.Их прошлый телефонный разговор, состоявшийся незадолго до бракосочетания возлюбленных, едва не закончился трагически для 75-летнего мужчины. У него произошёл сердечный приступ, и вместо радости по поводу свадьбы, пожилой человек оказался в больничной палате. Тем не менее, он всё ещё жаждет общения с внуком королевы Елизаветы II, а также с дочерью.Томас Маркл признаётся, он уже не молод и нуждается в заботе, но не получает должного ухода от своей дочери. Нет поддержки и от её мужа. Мужчина заявляет, принц Гарри должен понять: взяв в жёны Меган Маркл он стал частью семьи, и рано или поздно придётся поговорить, чтобы найти точку соприкосновения.