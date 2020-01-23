АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

После разговора с принцем Гарри отец Меган Маркл получил сердечный приступ

Отец Меган Маркл признался, после разговора с принцем Гарри он получил сердечный приступ. Это произошло в дни, когда его дочь готовилась стать частью правящей династии Великобритании.
После разговора с принцем Гарри отец Меган Маркл получил сердечный приступ

Недавно в эфир вышел новый документальный фильм, посвящённый королевской семье. Создатели проекта не могли не пройти мимо возможности взять интервью у Томаса Маркла, являющегося отцом Меган Маркл. Известно, герцогиня Сассекская не может найти общий язык со своим отцом, но, как оказалось, титулованный избранник киноактрисы также не испытывает желания поддерживать отношения с тестем.

Их прошлый телефонный разговор, состоявшийся незадолго до бракосочетания возлюбленных, едва не закончился трагически для 75-летнего мужчины. У него произошёл сердечный приступ, и вместо радости по поводу свадьбы, пожилой человек оказался в больничной палате. Тем не менее, он всё ещё жаждет общения с внуком королевы Елизаветы II, а также с дочерью.

Томас Маркл признаётся, он уже не молод и нуждается в заботе, но не получает должного ухода от своей дочери. Нет поддержки и от её мужа. Мужчина заявляет, принц Гарри должен понять: взяв в жёны Меган Маркл он стал частью семьи, и рано или поздно придётся поговорить, чтобы найти точку соприкосновения.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-муж Собчак Максим Виторган опроверг слухи о том, что «беременная» Нино Нинидзе его…
Дочь актрисы Марии Букнис расплакалась после результатов ДНК-теста на…
Глюкоза с подругой "украсили" друг друга, снявшись в…
В Сети автограф Лолиты Милявской продают за 300 тысяч…
Звезда «Дом-2» Андрей Шабарин публично оскорбил Антона…
Эксперты сообщают о появлении новой схемы дилеров для обмана покупателей легковых…
Дарья Мороз о продолжении "Содержанок": "В этом прелесть этого кино: никаких…
После разговора с принцем Гарри отец Меган Маркл получил сердечный…
Роскачество сравнило дорогие и бюджетные…
Названы главные секреты молодости 50-летней Дженнифер…
Вакцина против гриппа в форме таблетки более эффективна по сравнению с…
Джордж Мартин подтвердил, что концовка "Песни льда и Пламени" будет отличаться от финала "Игры…
«Хочу замуж»: Телеведущая Ольга Орлова призналась, что ищет…
Вера Брежнева: "Прежде чем дать бренду имя VERA, я пересмотрела много…
«Бородавку пририсовать»: Телеведущая Ксения Собчак рассказала, какие чувства у нее вызывают красивые…
Xiaomi готовится выпустить смартфон Mi 10 с камерой на 108…
Дочь Любови Толкалиной с женихом вернулась в Москву из…
После смены поколений Toyota Harrier сменит название на…
Яна Рудковская выяснила, что язвительные комментарии ей пишут преимущественно "счастливые…
На аукцион выставили личный автомобиль Юрия…
Эксперт Эмиль Агаджанян: Давид Манукян носит самые дешевые…
Бывшая жена Андрея Урганта Елена Романова рассказала о крестинах сына…
В России более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota отправляются на…
Елена Захарова всё ещё кормит 2-летнюю дочь…
Диетологи рассказали о пользе зефира для…
Рэперу T-Killah во время отдыха на Бали потребовалась помощь медиков после укуса ядовитого…
Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокады Ленинграда в…
Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface…
Просмотреть все новости