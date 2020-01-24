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В США разработали пуленепробиваемый щит из полиэтилена

Пуленепробиваемый щит, изготовленный из полиэтилена, создали в США. Эксперты из Университета Бригама Янга представили новинку весом 2,3 кг.
В США разработали пуленепробиваемый щит из полиэтилена

Компания ATCS выпустила первую версию щита с использованием кевларовых пластин. Они позволяли остановить пули. При этом новая версия защитной экипировки использует в качестве сырья полиэтиленовые материалы. Такого рода водонепроницаемая оболочка с высокой прочностью, а также нужном уровнем гибкости, создаётся на основе гипалона.

Щит может весьма быстро складываться. По своим размерам в компактном состоянии он имеет сходство с книгой в твёрдом переплёте. Разворачивается щит в прямоугольник с габаритами 0,6х0,9 м. Он обеспечивает защиту от пуль и ударов осколков. Экипировка получила классификацию брони IIIA. Компания намерена реализовать новинку для использования правоохранительными органами.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:00

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