В США разработали пуленепробиваемый щит из полиэтилена





Компания ATCS выпустила первую версию щита с использованием кевларовых пластин. Они позволяли остановить пули. При этом новая версия защитной экипировки использует в качестве сырья полиэтиленовые материалы. Такого рода водонепроницаемая оболочка с высокой прочностью, а также нужном уровнем гибкости, создаётся на основе гипалона.Щит может весьма быстро складываться. По своим размерам в компактном состоянии он имеет сходство с книгой в твёрдом переплёте. Разворачивается щит в прямоугольник с габаритами 0,6х0,9 м. Он обеспечивает защиту от пуль и ударов осколков. Экипировка получила классификацию брони IIIA. Компания намерена реализовать новинку для использования правоохранительными органами.