Учёные рассказали о причинах уплотнения стенок артерий





Специалисты сообщили, что на общее состояние артерий могу влиять метаболиты, которые являются органическими веществами, синтезируемые организмом, однако не участвующие в росте, развитии или репродукции. В ходе исследования учёные составили статистическую таблицу, включающую в себя 1200 добровольцев, у которых медики отметили уплотнение артерий. Изучив больше 1200 комбинаций разных метаболитов в организмах испытуемых, эксперты определили 27 самых функциональных и многообещающих факторов, способствующих дополнительному уплотнению, таким образом определяя их в качестве своего рода маяка для увеличения риска сердечно-сосудистой болезни.Также учёные сообщили, что уровень метаболитов изменяется в зависимости от различных риск-факторов, таких как курение или недостаток физической нагрузки. Однако необходимо обратить внимание, что часть установленных метаболитов увеличивала плотность артерий даже вне основных рамок эксперимента. Исследование показало увеличение плотности артерий в связи с употреблением определенных пищевых добавок, однако пока не известно, каких именно. Данный эксперимент является многообещающим с точки зрения, что на его основе будут вырабатываться все дальнейшие разработки.