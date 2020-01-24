Учёные рассказали о причинах уплотнения стенок артерий
Учёные из Университета Джорджии в США провели исследование и выявили, что уплотнение стенок артерий может зависеть от употребления определенных пищевых добавок, однако пока не уточняется, каких именно. Также на это могут влиять метаболиты.
Специалисты сообщили, что на общее состояние артерий могу влиять метаболиты, которые являются органическими веществами, синтезируемые организмом, однако не участвующие в росте, развитии или репродукции. В ходе исследования учёные составили статистическую таблицу, включающую в себя 1200 добровольцев, у которых медики отметили уплотнение артерий. Изучив больше 1200 комбинаций разных метаболитов в организмах испытуемых, эксперты определили 27 самых функциональных и многообещающих факторов, способствующих дополнительному уплотнению, таким образом определяя их в качестве своего рода маяка для увеличения риска сердечно-сосудистой болезни.
Также учёные сообщили, что уровень метаболитов изменяется в зависимости от различных риск-факторов, таких как курение или недостаток физической нагрузки. Однако необходимо обратить внимание, что часть установленных метаболитов увеличивала плотность артерий даже вне основных рамок эксперимента. Исследование показало увеличение плотности артерий в связи с употреблением определенных пищевых добавок, однако пока не известно, каких именно. Данный эксперимент является многообещающим с точки зрения, что на его основе будут вырабатываться все дальнейшие разработки.
Специалисты сообщили, что на общее состояние артерий могу влиять метаболиты, которые являются органическими веществами, синтезируемые организмом, однако не участвующие в росте, развитии или репродукции. В ходе исследования учёные составили статистическую таблицу, включающую в себя 1200 добровольцев, у которых медики отметили уплотнение артерий. Изучив больше 1200 комбинаций разных метаболитов в организмах испытуемых, эксперты определили 27 самых функциональных и многообещающих факторов, способствующих дополнительному уплотнению, таким образом определяя их в качестве своего рода маяка для увеличения риска сердечно-сосудистой болезни.
Также учёные сообщили, что уровень метаболитов изменяется в зависимости от различных риск-факторов, таких как курение или недостаток физической нагрузки. Однако необходимо обратить внимание, что часть установленных метаболитов увеличивала плотность артерий даже вне основных рамок эксперимента. Исследование показало увеличение плотности артерий в связи с употреблением определенных пищевых добавок, однако пока не известно, каких именно. Данный эксперимент является многообещающим с точки зрения, что на его основе будут вырабатываться все дальнейшие разработки.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:00