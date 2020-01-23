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Дочь Любови Толкалиной с женихом вернулась в Москву из Петербурга

Дочь Любови Толкалиной признала, что погорячилась с переездом в Санкт-Петербург, и решила вернуться обратно в Москву. Мария Кончаловская поделилась своими переживаниями на странице в Instagram.

Мария Кончаловская рассказала поклонникам о переезде обратно в столицу в начале января, отметив, что испытывает массу трудностей из-за жизни в Санкт-Петербурге. Художница заявила, что ей очень нравится этот город и она с удовольствием прожила здесь последние полгода. Однако дочь артистки считает глупым учиться в Москве, а жить в Питере, а также ее жених сможет бросить удаленную работу и вернуться в столицу. На это решение повлияла местная погода, культура, нравы людей, а также подготовка к свадьбе, которая запланирована на лето. После переезда она задумалась о том, что дала жизнь в этом городе, и пришла к выводу, что "время покажет".

После жизни вдали от столицы Мария Кончаловская призналась: ей захотелось заводить больше знакомых и проводить время среди людей. Она лишь недавно поняла, что жизнь постепенно проходит и каждое ее мгновение не будет повторяться.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:54

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