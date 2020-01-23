После смены поколений Toyota Harrier сменит название на Venza
После изменения поколений Toyota Harrier поменяет собственное название на Venza. Дебютный показ очередной генерации автомобиля будет проведён весной текущего года.
На сегодня стала доступна актуальная информация касательно изменений, которые затронут кроссовер после обновления. Самые первые изображения модели были распространены в интернет-пространстве порталом Mag-X с японской локализацией. Новинка во многом будет иметь сходство с популярным продуктом RAV4. При этом экспортировать автомобиль компания-производитель станет с другим наименованием - Venza. Новый кроссовер создан с использованием платформы RAV4, которая относится к 5-й генерации.
Сама колёсная база значительно крупнее, нежели у родственной модели. Известно, что длина корпуса составит почти 4,73 м, тогда как межосевое расстояние будет ограничено отметкой в 2,66 м. По имеющимся данным, одна из версий автомобиля готовится к представлению в формате 7-местного транспортного средства. Компания-производитель сообщает, что силовая гамма станет включать 3 двигателя. В качестве привода начальной сборки будет использоваться 2-литровый «атмосферник». Аналогичный силовой узел можно найти под капотом Toyota RAV4.
Дополнительно предусмотрено использование гибридного двигателя на основе ДВС объёмом 2,5 л. Часть комплектаций оснащены турбированным двигателем объёмом 2 л. Сегодня Toyota Harrier реализуется в Японии, но очередная версия будет экспортирована в США, где станет продаваться под наименованием Venza. Не исключается, что кроссовер появится и в автосалонах российских дилеров.
На сегодня стала доступна актуальная информация касательно изменений, которые затронут кроссовер после обновления. Самые первые изображения модели были распространены в интернет-пространстве порталом Mag-X с японской локализацией. Новинка во многом будет иметь сходство с популярным продуктом RAV4. При этом экспортировать автомобиль компания-производитель станет с другим наименованием - Venza. Новый кроссовер создан с использованием платформы RAV4, которая относится к 5-й генерации.
Сама колёсная база значительно крупнее, нежели у родственной модели. Известно, что длина корпуса составит почти 4,73 м, тогда как межосевое расстояние будет ограничено отметкой в 2,66 м. По имеющимся данным, одна из версий автомобиля готовится к представлению в формате 7-местного транспортного средства. Компания-производитель сообщает, что силовая гамма станет включать 3 двигателя. В качестве привода начальной сборки будет использоваться 2-литровый «атмосферник». Аналогичный силовой узел можно найти под капотом Toyota RAV4.
Дополнительно предусмотрено использование гибридного двигателя на основе ДВС объёмом 2,5 л. Часть комплектаций оснащены турбированным двигателем объёмом 2 л. Сегодня Toyota Harrier реализуется в Японии, но очередная версия будет экспортирована в США, где станет продаваться под наименованием Venza. Не исключается, что кроссовер появится и в автосалонах российских дилеров.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:46