После смены поколений Toyota Harrier сменит название на Venza





На сегодня стала доступна актуальная информация касательно изменений, которые затронут кроссовер после обновления. Самые первые изображения модели были распространены в интернет-пространстве порталом Mag-X с японской локализацией. Новинка во многом будет иметь сходство с популярным продуктом RAV4. При этом экспортировать автомобиль компания-производитель станет с другим наименованием - Venza. Новый кроссовер создан с использованием платформы RAV4, которая относится к 5-й генерации.Сама колёсная база значительно крупнее, нежели у родственной модели. Известно, что длина корпуса составит почти 4,73 м, тогда как межосевое расстояние будет ограничено отметкой в 2,66 м. По имеющимся данным, одна из версий автомобиля готовится к представлению в формате 7-местного транспортного средства. Компания-производитель сообщает, что силовая гамма станет включать 3 двигателя. В качестве привода начальной сборки будет использоваться 2-литровый «атмосферник». Аналогичный силовой узел можно найти под капотом Toyota RAV4.Дополнительно предусмотрено использование гибридного двигателя на основе ДВС объёмом 2,5 л. Часть комплектаций оснащены турбированным двигателем объёмом 2 л. Сегодня Toyota Harrier реализуется в Японии, но очередная версия будет экспортирована в США, где станет продаваться под наименованием Venza. Не исключается, что кроссовер появится и в автосалонах российских дилеров.