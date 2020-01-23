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Яна Рудковская выяснила, что язвительные комментарии ей пишут преимущественно "счастливые жёны"

Яна Рудковская опубликовала новый пост на странице в социальной сети Instagram, в котором рассказала о личных наблюдениях. Знаменитость отметила, что язвительные комментарии ей пишут преимущественно "счастливые жёны" и другие женщины с незапятнанной репутацией.

Известно, что Яна Рудковская часто подвергается нападкам со стороны хейтеров. Многие критикуют звезду, порой находя поводы, совершено для этого не подходящие. Например, недоброжелатели обсуждают её ноги, оценивая их длину, стройность, а также фасон обуви и высоту каблука. Продюсер призналась, если бы это делали мужчины, она бы поняла и не реагировала, поскольку так и должно быть, но чаще этим занимаются женщины, причём, как правило, с закрытых аккаунтов. Если же страница хейтера не ограничена для просмотра, там нет настоящих фотографий, но имеется информация, которая гласит, что владелица "лучшая в мире мама" или "довольная жизнью".

Участница собственного реалити-шоу констатирует, именно такие "счастливые жёны" пишут самые неприятные комментарии и не останавливаются не перед чем, начиная оскорблять детей, даже пребывающих в самом невинном возрасте. Телеведущая отметила, она согласна с мнением Светланы Бондарчук и Оксаны Лаврентьевой, утверждающих, что самые некрасивые и язвительные послания исходят от представительниц прекрасного пола, и это наводит на некоторые подозрения.

Пользователи поддержали Рудковскую. Они не сомневаются: все эти "счастливые жёны" пишут исключительно из зависти, но пока они пристально следят за чужой жизнью, их собственная проходит мимо. Фанаты написали много тёплых слов и комплиментов в адрес кумира.

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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:38

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