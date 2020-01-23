Эксперты сообщают о появлении новой схемы дилеров для обмана покупателей легковых автомобилей





Новая схема незаконной прибыли при покупке автомобиля наблюдалась в Омске, Новосибирске, Краснодаре, Тюмени и Красноярске. Суть мошенничества состояла в том, что заявленная цена легкового автомобиля позднее обходилась жертве намного дороже. Такой подход используют мультибрендовые центры, притворяясь официальными дилерами. После оформления договора на владение машиной, нечистые на руку продавцы заявляют, что купленная модель находится на складе, а на её доставку потребуется несколько дней. Клиенты вынуждены внести залог или взять кредит.Последующие сообщения о неувязках, которые отсрочивают получение заветных ключей, сопровождаются требованием совершить полноценную покупку. Это мотивируется тем, что покупатель якобы обязался приобрести автомобиль после внесения залога, а в случае отказа - может предположительно потерять залог и заплатить штраф. После подобного обмана незадачливый автолюбитель готов купить любую модель, цена которой впоследствии оказывается выше как минимум в два раза. Авторы расследования советуют игнорировать агрессивную рекламу, внимательно читать договора? и не вносить залог, если машины нет в автосалоне.