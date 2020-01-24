Игра Half-Life обновила свой рекорд по максимальному числу игроков





Не так давно сотрудники студии Valve предоставили временный бесплатный доступ к Half-Life. Это было сделано в качестве рекламной акции перед выпуском продолжения игры с подзаголовком Alyx. Релиз запланирован на март этого года. За использование продуктов в рамках выпущенной франшизы не требуется проводить оплату, что позволяет игрокам в полной мере оценить геймплей, сюжетную составляющую и погрузиться в вымышленную игровую вселенную.В соответствии с информацией, распространённой порталом Steam Charts для зарегистрированных пользователей, минувшей ночью параллельно для участия в игровом процессе активировали учетные записи многочисленные поклонники шутера. Суммарное количество превысило отметку в 4,6 тысячи человек, что существенно выше ранее зарегистрированного личного рекорда Half-Life. Прошлый максимум составлял порядка 2,1 тысячи одновременно активных пользователей, однако регистрация соответствующих данных проводится игровым сервисом только с 2012 года. После выпуска Half-Life 2 установленный рекорд оставался неизменным.