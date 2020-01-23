Бывшая жена Андрея Урганта Елена Романова рассказала о крестинах сына Федора
Бывшая супруга Андрея Урганта сообщила поклонникам о крестинах сына Федора. Елена Романова опубликовала кадр из церкви в Instagram.
Елена Романова отметила, что история крещения ее сына стала настоящим рождественским чудом. Дело в том, что именно ночью в Рождество за праздничным столом она листала страницу Схиархимандрита Серафима в социальных сетях, заметив, что священник приезжает в Санкт-Петербург с концертами, которые состоялись 21-23 января. Не задумываясь она предположила, что отец Серафим сможет покрестить ее ребенка и сразу написала знакомой подруге, которая имела связи с батюшкой. Романова ни на что не надеялась, но оказалось, что он был готов принять ребенка и уже ждет звонка. Она подчеркнула, что церемония состоялась без “блата” или чьей-либо протекции.
За день до крестин Федора она побывала на концерте отца Серафима, который ведет литургии на арамейском языке. В комментариях поклонники предположили, что Андрей Ургант стал крестным отцом ребенка, поскольку на снимках из церкви был заметен похожий на него мужчина. На расспросы поклонников Елена Романова не ответила.
Елена Романова отметила, что история крещения ее сына стала настоящим рождественским чудом. Дело в том, что именно ночью в Рождество за праздничным столом она листала страницу Схиархимандрита Серафима в социальных сетях, заметив, что священник приезжает в Санкт-Петербург с концертами, которые состоялись 21-23 января. Не задумываясь она предположила, что отец Серафим сможет покрестить ее ребенка и сразу написала знакомой подруге, которая имела связи с батюшкой. Романова ни на что не надеялась, но оказалось, что он был готов принять ребенка и уже ждет звонка. Она подчеркнула, что церемония состоялась без “блата” или чьей-либо протекции.
За день до крестин Федора она побывала на концерте отца Серафима, который ведет литургии на арамейском языке. В комментариях поклонники предположили, что Андрей Ургант стал крестным отцом ребенка, поскольку на снимках из церкви был заметен похожий на него мужчина. На расспросы поклонников Елена Романова не ответила.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:23