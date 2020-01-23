Бывшая жена Андрея Урганта Елена Романова рассказала о крестинах сына Федора





Елена Романова отметила, что история крещения ее сына стала настоящим рождественским чудом. Дело в том, что именно ночью в Рождество за праздничным столом она листала страницу Схиархимандрита Серафима в социальных сетях, заметив, что священник приезжает в Санкт-Петербург с концертами, которые состоялись 21-23 января. Не задумываясь она предположила, что отец Серафим сможет покрестить ее ребенка и сразу написала знакомой подруге, которая имела связи с батюшкой. Романова ни на что не надеялась, но оказалось, что он был готов принять ребенка и уже ждет звонка. Она подчеркнула, что церемония состоялась без “блата” или чьей-либо протекции.За день до крестин Федора она побывала на концерте отца Серафима, который ведет литургии на арамейском языке. В комментариях поклонники предположили, что Андрей Ургант стал крестным отцом ребенка, поскольку на снимках из церкви был заметен похожий на него мужчина. На расспросы поклонников Елена Романова не ответила.