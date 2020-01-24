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Психолог Елена Макарова рассказала о влиянии фильмов ужасов на психику ребенка

Психолог Елена Макарова рассказала о влиянии фильмов ужасов на психику ребенка. По мнению специалиста, такие фильмы противопоказаны подросткам.

Психолог рассказала, что страх является одной из наиболее ярких эмоций человека. В разные возрастные периоды каждый ребенок переживает его по-своему. В пять-шесть лет происходит развитие эмоциональной сферы, появляется представление о жизни и смерти, поэтому дети часто проявляют интерес к фильмам, побуждающим страх. В то же время, для объяснения смысла негативных эмоций, родителям лучше отвечать на интересующие ребенка «недетские» вопросы, нежели позволять смотреть фильмы ужасов.

В восемь-десять лет дети тоже еще не в состоянии справиться с переживаниями от увиденных сюжетов. В 10-12 лет защитные механизмы психики еще не сформированы. После просмотра подобных картин может появиться невроз. Елена Макарова утверждает, что фильмы ужасов противопоказаны детям и подросткам. Если родители все же разрешают посмотреть картины, побуждающие страх, то специалист рекомендует делать это выборочно: в присутствии взрослых и при включенном свете. Кроме того, для снижения повышенной тревожности психолог советует после просмотра непременно обсудить с ребенком тему.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 02:00

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