На аукцион выставили личный автомобиль Юрия Гагарина





Представители дома "Литфонд" заявили о начале крупной распродажи редких автомобилей, среди которых числился ЗИЛ-111В, ранее находившийся в распоряжении Юрия Гагарина. Мероприятие состоится 15 февраля в арт-пространстве предприятия "Кристалл". Место было выбрано не случайно, поскольку именно на этом заводе было налажено производство деталей для машин правительственного кортежа. Всего организаторы намереваются продать около 12 необычных моделей, каждая из которых будет выставляться отдельно по своей минимальной стоимости.Что касается транспортного средства советского космонавта, то за него покупателю придется заплатить около 15 млн рублей. Иностранные марки тоже будут обладать богатой историей, которая соответственно повысить их стоимость. Таковым, к примеру, станет Cadillac Eldorado, использовавшийся более 20 лет как машина для американских президентов, а продажу ЗИЛ-111В связывают с открытием аэропорта, получившего название "Гагарин".