Учёные из Новосибирска планируют изучить состав вулканических пород из древней впадины во Вьетнаме





Эксперт заявила, что восстановление рифта вместе с учёными из Вьетнама поможет оценить количество и качество запасов полезных ископаемых. Рифтовая структура, которой приблизительно 250-260 млн лет, является довольно сложной для восстановления, до сих пор не все понимают способы её формирования. Геологи пытаются исследовать породы основного состава с целью определения данных условий. Согласно утверждениям учёного, внутри впадины сложились породы, которые заложили расположения таких металлов, как медь, никель, платиноид, титан и ванадий.Также отмечается, что исследование планируют провести в два этапа. Сначала учёные отправятся в Ханой, возле которого расположен рифт, чтобы собрать образцы пород, а потом произойдёт их перевозка в Институт геологии и минералогии для изучения. По словам научного сотрудника, в институте имеется необходимая аналитическая база для исследования. Изучение планируют проводить в течение 2020-2021 годов. Российским фондом фундаментальных исследований выделено 1,5 млн рублей на первый год изучения рифтовой системы.