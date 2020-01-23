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Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокады Ленинграда в Израиле

Владимир Путин рассказал о поразившем его факте, зафиксированном в истории из периода блокады Ленинграда. Президент РФ посетил церемонию открытия посвященного героям памятника в Израиле.
Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокады Ленинграда в Израиле

Торжественная церемония состоялась 23 января. Президент Путин сообщил, что несколькими днями ранее работал с материалами и выявил, что в период блокады жители Ленинграда провели сдачу крови в целях поддержки фронта. Путина поразила одна из деталей, указанных в архивном документе. Всего было передано 144 тонны крови.

Владимир Путин подчеркнул, что даже в условиях дефицита еды, воды, а также тепла, люди совершали выдающиеся подвиги. Многие продолжали трудиться, развивать науку и искусство. Президент назвал Ленинград непокоренным городом, ставшим символом веры и духа, а также демонстрацией вершины достоинства человека.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:56

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