Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокады Ленинграда в Израиле





Торжественная церемония состоялась 23 января. Президент Путин сообщил, что несколькими днями ранее работал с материалами и выявил, что в период блокады жители Ленинграда провели сдачу крови в целях поддержки фронта. Путина поразила одна из деталей, указанных в архивном документе. Всего было передано 144 тонны крови.Владимир Путин подчеркнул, что даже в условиях дефицита еды, воды, а также тепла, люди совершали выдающиеся подвиги. Многие продолжали трудиться, развивать науку и искусство. Президент назвал Ленинград непокоренным городом, ставшим символом веры и духа, а также демонстрацией вершины достоинства человека.