Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в "Ленкоме"

Николай Караченцов ушел на 73-м году жизни 26 октября 2018 года в результате отказа почек, пережив до этого кому после автокатастрофы, травмы от второй ДТП и раковую опухоль в левом лёгком. Его супруга Людмила Поргина хотела организовать вечер памяти великому артисту раньше, но по техническим причинам ей пришлось перенести мероприятие на 27 января. Известно, что почтить память актера в московском "Ленкоме" придут многие известные представители шоу-бизнеса, среди которых не окажется Аллы Пугачевой.Кроме Примадонны, Поргина ранее приглашала Дмитрия Певцова, певицу Валерию и Михаила Боярского. Последний недавно попросил прощения за невозможность присутствовать на вечере из-за запланированного спектакля в театре. Что касается 70-летней исполнительницы, то она поменяла планы 23 января, уведомив жену покойного, что не сможет посетить мероприятие. Несмотря на предложения Поргиной просто присутствовать в зале, а не выступать на сцене, Пугачева все равно отказалась, сославшись на плохое самочувствие.