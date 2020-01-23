АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в "Ленкоме"

В московском "Ленкоме" 27 января должно состояться мероприятие, посвященное годовщине со дня смерти Николая Караченцова. Недавно стало известно, что Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти.

Николай Караченцов ушел на 73-м году жизни 26 октября 2018 года в результате отказа почек, пережив до этого кому после автокатастрофы, травмы от второй ДТП и раковую опухоль в левом лёгком. Его супруга Людмила Поргина хотела организовать вечер памяти великому артисту раньше, но по техническим причинам ей пришлось перенести мероприятие на 27 января. Известно, что почтить память актера в московском "Ленкоме" придут многие известные представители шоу-бизнеса, среди которых не окажется Аллы Пугачевой.

Кроме Примадонны, Поргина ранее приглашала Дмитрия Певцова, певицу Валерию и Михаила Боярского. Последний недавно попросил прощения за невозможность присутствовать на вечере из-за запланированного спектакля в театре. Что касается 70-летней исполнительницы, то она поменяла планы 23 января, уведомив жену покойного, что не сможет посетить мероприятие. Несмотря на предложения Поргиной просто присутствовать в зале, а не выступать на сцене, Пугачева все равно отказалась, сославшись на плохое самочувствие.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Любови Толкалиной с женихом вернулась в Москву из…
После смены поколений Toyota Harrier сменит название на…
Яна Рудковская выяснила, что язвительные комментарии ей пишут преимущественно "счастливые…
На аукцион выставили личный автомобиль Юрия…
Эксперт Эмиль Агаджанян: Давид Манукян носит самые дешевые…
Бывшая жена Андрея Урганта Елена Романова рассказала о крестинах сына…
В России более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota отправляются на…
Елена Захарова всё ещё кормит 2-летнюю дочь…
Диетологи рассказали о пользе зефира для…
Рэперу T-Killah во время отдыха на Бали потребовалась помощь медиков после укуса ядовитого…
Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокады Ленинграда в…
Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface…
Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в…
В Москве мужчина случайно проглотил рыболовный…
Таролог Абравитова: "Из квартиры Фриске нужно убрать цветы, создающие атмосферу…
Бронированный Cadillac Аль Капоне продают за $1…
Анна Шукшина заявила, что Макар Касаткин не намерен отдавать сына Фрейе…
Новые изображения Volkswagen Arteon показали в…
В Перми молодожены напали на организаторов…
После слухов о романе с Нонной Гришаевой Дмитрию Исаеву удалось сохранить…
«Им здесь рады, но пусть платят за себя сами»: Канадцы создали петицию против Меган Маркл и принца…
Кристину Асмус неделями обманывала её бывшая…
Немецкие медики рассказали о главных симптомах рака предстательной…
Ума Турман прошлась по красной дорожке Недели моды в Париже с 18-летним…
Ученые: Челюсть Homo antecessor имела недостаточно места для зубов…
Жена Андрея Черкасова Кристина Ослина показала беременный живот на домашнем…
Актер Алексей Лукин рассказал о конфликте с соперником во время игры в…
Археологи обнаружили карту тайного прохода в мир мертвых в некрополе Верхнего…
Просмотреть все новости