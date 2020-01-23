Xiaomi готовится выпустить смартфон Mi 10 с камерой на 108 Mpx





Дебют устройства намечен на 11 февраля. В соответствии с данными, распространёнными посредством соцсети Weibo, модель Xiaomi Mi 10 будут оснащена процессором Snapdragon 865, камерой на 108 Mpx. Гаджет оснастят поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. При этом, многие пользователи социальных сетей на страницах, посвященных бренду пабликов и форумов, интересуются отличиями стандартной модели и версии «Pro».Присутствие новых необычных спецификаций в условиях конкуренции на нескольких локальных рынках обеспечит охват разных групп пользователей. При этом? многие из последних привыкли видеть продукцию Xiaomi на прилавках с достаточно бюджетными ценниками, а внедрённые инновации существенно повышают стоимость смартфонов. В этом случае Mi 10 может оказаться значительно дороже прошлого флагмана.