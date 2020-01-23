Экстрасенс обнаружил в комнате участников проекта "Дом-2" Марины Африкантовой и Романа Капаклы порчу на смерть





Как рассказала сама участница реалити-шоу "Дом-2" Марина Африкантова, их собака по кличке Бонита стала вести себя достаточно странно. Животное постоянно чем-то встревожено и напугано. Кроме того, клетка питомца оказалась сдвинута, когда блондинка пришла в свою комнату, хотя никто из супругов ее не трогал. Тогда девушка стала переживать и решила обратиться к экстрасенсу.Специалист осмотрел комнату участников "Спаси свою любовь" и заметил несколько подкладов. В итоге экстрасенс отметил, что супругам сделали порчу на смерть. Кто именно это был, эксперт сказать не смог, указав только, что это светловолосая девушка, скорее всего, из коллег влюбленных. Подозрения, естественно, пали на Розалию Райсон, но пока никаких конкретных фактов или подтверждения получено не было.