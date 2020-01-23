В России более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota отправляются на ремонт





Отправлять машину в мастерскую приходится по самым разным причинам. В некоторых случаях, из-за дефекта транспортное средство может даже загореться. Росстандарт сообщает, что наиболее часто в сервис обращаются владельцы таких моделей, как Land Cruiser, Prado Highlander и RAV 4 из линейки кроссоверов. В премиум-сегменте от Lexus лидируют в сомнительном рейтинге модели 200T и 350 с индексом RX, а также RX 450H. Более 82,6 тысячи единиц техники, реализованных с конца 2015 года, приходится ремонтировать.Причиной этого являются износ уплотнителя нагревателя внутри форсунки. При возникновении зазора между ним и корпусом детали, на нагревателе может возникнуть трещина. Если в нагревательные элементы попадет вода вместе с антигололедным реагентом, вполне возможно, что произойдет перегрев, замыкание, и даже воспламенение.При этом стоит отметить, что в компании известно о проблемах с указанными машинами. Toyota официально заявила о готовности исправить ситуацию. Всем обратившимся в сервисный центр ремонт будет произведен бесплатно. Сотрудники заменят устаревшие форсунки на более совершенную версию.