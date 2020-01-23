АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.52 USD 61.83
Курс валют на 23.01.2020

В России более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota отправляются на ремонт

Несмотря на престижность автомобилей производства компании Toyota и ее суббренда Lexus, они не всегда соответствуют качеству японского концерна. В России, согласно статистике, отправляются на ремонт более 82 тысяч таких автомобилей.

Отправлять машину в мастерскую приходится по самым разным причинам. В некоторых случаях, из-за дефекта транспортное средство может даже загореться. Росстандарт сообщает, что наиболее часто в сервис обращаются владельцы таких моделей, как Land Cruiser, Prado Highlander и RAV 4 из линейки кроссоверов. В премиум-сегменте от Lexus лидируют в сомнительном рейтинге модели 200T и 350 с индексом RX, а также RX 450H. Более 82,6 тысячи единиц техники, реализованных с конца 2015 года, приходится ремонтировать.

Причиной этого являются износ уплотнителя нагревателя внутри форсунки. При возникновении зазора между ним и корпусом детали, на нагревателе может возникнуть трещина. Если в нагревательные элементы попадет вода вместе с антигололедным реагентом, вполне возможно, что произойдет перегрев, замыкание, и даже воспламенение.

При этом стоит отметить, что в компании известно о проблемах с указанными машинами. Toyota официально заявила о готовности исправить ситуацию. Всем обратившимся в сервисный центр ремонт будет произведен бесплатно. Сотрудники заменят устаревшие форсунки на более совершенную версию.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Любови Толкалиной с женихом вернулась в Москву из…
После смены поколений Toyota Harrier сменит название на…
Яна Рудковская выяснила, что язвительные комментарии ей пишут преимущественно "счастливые…
На аукцион выставили личный автомобиль Юрия…
Эксперт Эмиль Агаджанян: Давид Манукян носит самые дешевые…
Бывшая жена Андрея Урганта Елена Романова рассказала о крестинах сына…
В России более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota отправляются на…
Елена Захарова всё ещё кормит 2-летнюю дочь…
Диетологи рассказали о пользе зефира для…
Рэперу T-Killah во время отдыха на Бали потребовалась помощь медиков после укуса ядовитого…
Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокады Ленинграда в…
Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface…
Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в…
В Москве мужчина случайно проглотил рыболовный…
Таролог Абравитова: "Из квартиры Фриске нужно убрать цветы, создающие атмосферу…
Бронированный Cadillac Аль Капоне продают за $1…
Анна Шукшина заявила, что Макар Касаткин не намерен отдавать сына Фрейе…
Новые изображения Volkswagen Arteon показали в…
В Перми молодожены напали на организаторов…
После слухов о романе с Нонной Гришаевой Дмитрию Исаеву удалось сохранить…
«Им здесь рады, но пусть платят за себя сами»: Канадцы создали петицию против Меган Маркл и принца…
Кристину Асмус неделями обманывала её бывшая…
Немецкие медики рассказали о главных симптомах рака предстательной…
Ума Турман прошлась по красной дорожке Недели моды в Париже с 18-летним…
Ученые: Челюсть Homo antecessor имела недостаточно места для зубов…
Жена Андрея Черкасова Кристина Ослина показала беременный живот на домашнем…
Актер Алексей Лукин рассказал о конфликте с соперником во время игры в…
Археологи обнаружили карту тайного прохода в мир мертвых в некрополе Верхнего…
Просмотреть все новости