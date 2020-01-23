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Телеведущая Ольга Бузова увеличила число подписчиков в Instagram, просто закрыв свою страницу

Телеведущая Ольга Бузова, как известно, на данный момент является обладательницей самой большой армии подписчиков в Instagram из российских звезд. Прежде первенство было за бойцом Хабибом Нурмагомедовым, но теперь звезда проекта "Дом-2" буквально за месяц обошла "соперника".
Телеведущая Ольга Бузова увеличила число подписчиков в Instagram, просто закрыв свою страницу

Еще месяц назад армия подписчиков Ольги Бузовой составляла чуть более 17 миллионов человек. Певица призналась, что закрутила роман с блогером Давидом Манукяном и резко закрыла свою страницу от тех, кто не следит за ней в Instagram. Примечательно, что так же поступил и возлюбленный телеведущей. Именно это, скорее всего, помогло исполнительнице за месяц набрать более 19 миллионов фолловеров и обойти ранее самого популярного россиянина в соцсетях Хабиба Нурмагомедова.

Ранее бойца спрашивали по поводу его "соперничества" c Ольгой Бузовой в соцсети, на что боксер ответил, что ничего такого не слышал, но ему приятно везде быть первым - на ринге и даже в социальных сетях. Исполнительница, в свою очередь, ответила, что о Нурмагомедове не знает и не следит, сколько подписчиков у нее в Instagram. Примечательно, что на страницу спортсмена подписаны в основном иностранцы, тогда как за жизнью Ольги Бузовой больше следят россияне. Как известно, вскоре у Нурмагомедова пройдет бой с Тони Фергюсоном, не исключено, что это снова позволит ему занять в соцсети лидирующие позиции.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:07

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