Вакцина против гриппа в форме таблетки более эффективна по сравнению с инъекцией





Вакцинация с помощью таблеток является более дешевым и простым в использовании аналогом, чем инъекция. Над такой формой защиты от гриппа в течении нескольких лет работает компания Vaxart. В исследованиях участвовали 179 здоровых людей. Всем добровольцам давали либо дозу исследуемой пероральный вакцины, либо инъекцию Fluzone (чаще всего используемый биологический препарат для борьбы с респираторными заболеваниями), либо плацебо. Спустя три месяца всех добровольцев заразили вирусом гриппа через слизистые оболочки.Хотя серьёзные побочные эффекты отсутствовали, однако вакцинация с помощью таблеток оказалась самой действенной. Необходимо очень много работать, чтобы таблетированная форма поступила в продажу. Данный метод защиты от респираторного заболевания ещё будет исследоваться, поскольку во время недавнего эксперимента был проверен лишь один штамм гриппа. Эксперты считают, что такая форма является самой действенной для введения разных биологических препаратов, которые направлены на патогенные микроорганизмы, заражающие человека через слизистые оболочки, включая систему дыхания.