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Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface Duo

Компания Microsoft выпустила предварительную сборку для Surface Duo. Разработчики обсудили возможность их создания для Windows 10X.
Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface Duo

Американская корпорация сообщила о распространении SDK-сборки Surface Duo. Microsoft подчеркивает, что эта модификация даст разработчикам возможность оценить использование предоставляемых преимуществ во время действий с двумя дисплеями. Среди основных направлений работы отмечаются API-интерфейсы для обеспечения работы устройств путём использования Surface Duo.

Отдельно отмечается польза от эмулятора Android со сборкой Surface Duo, которая внедрена в Android Studio для тестирования отдельного приложения без привлечения реального физического девайса. Он позволяет имитировать позиции, жесты, а также угол разворота и даже создаёт виртуальный шов между двумя экранами. Microsoft в дальнейшем будет внедрять новый функционал.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:50

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