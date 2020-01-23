Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface Duo





Американская корпорация сообщила о распространении SDK-сборки Surface Duo. Microsoft подчеркивает, что эта модификация даст разработчикам возможность оценить использование предоставляемых преимуществ во время действий с двумя дисплеями. Среди основных направлений работы отмечаются API-интерфейсы для обеспечения работы устройств путём использования Surface Duo.Отдельно отмечается польза от эмулятора Android со сборкой Surface Duo, которая внедрена в Android Studio для тестирования отдельного приложения без привлечения реального физического девайса. Он позволяет имитировать позиции, жесты, а также угол разворота и даже создаёт виртуальный шов между двумя экранами. Microsoft в дальнейшем будет внедрять новый функционал.