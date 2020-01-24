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Употребление миндаля может снизить риск развития болезней сердца

Риск инфаркта значительно возрастает в пожилом возрасте, когда необходимо особенно следить за своей диетой. Врачи рассказали об миндале, который нужно включить в рацион для предотвращения развития болезней сердца.

Исследования показали, что орехи значительно увеличивают количество антиоксидантов в кровотоке и снижают кровяное давление. Результаты были получены экспертами их Университета Астон в Великобритании. Исследователи проверили влияние краткосрочной диеты, обогащенной миндалем, на здоровых мужчинах молодого и среднего возраста, а также на группе лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Последние включали в себя гипертонию и ожирение. Контрольная группа ела, то что и раньше, а испытуемые употребляли до 50 г миндаля ежедневно в течение одного месяца.

В конце периода наблюдений мужчины, соблюдающие диету, имела более высокий уровень антиоксидантов (альфа-токоферол) в своем кровотоке, улучшенные функции кровеносной системы и более низкое АД, что потенциально снизило риск сердечного приступа. Известно, что миндаль содержит ряд полезных веществ, таких как витамин Е, клетчатку, которая повышает чувство сытости, и флавоноиды, обладающие антиоксидантными свойствами. Ученые считают, что польза для здоровья возникала в результате комбинации всех этих микроэлементов, а не какого-либо из них по отдельности.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 00:00

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