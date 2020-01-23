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Bugatti намерена выпустить недорогой автомобиль на каждый день

Французский автобренд Bugatti, выпускающий только продукцию ультрапремиального сегмента, решил несколько сменить свои приоритеты. Руководство компании заявило о намерении выпустить автомобиль на каждый день, недорогой и практичный.
Bugatti намерена выпустить недорогой автомобиль на каждый день

Расширение модельной линейки добавит к гиперкарам Chiron и Veyron транспортное средство с гораздо меньшей стоимостью. Такое решение, вероятно, принято из-за низкой рентабельности и высокой конкуренции в категории элитных авто. Поэтому поклонников автомобиля от Bugatti ожидает выход машины с относительно невысокой стоимостью.

При этом СМИ и блогеры, пишущие на автомобильную тематику, сообщают, что в руководстве Volkswagen, владеющим французским премиум-брендом, пока не приняли окончательное решение относительно выведения на рынок «народного» авто. Если же машина марки по доступной цене все же будет выпущена, скорее всего она будет относиться к категории кроссоверов, причем с силовым агрегатом на электрической тяге.

Дебют новинки состоится в Великобритании, Китае и Соединенных Штатах. Однако для этого всем фанатам марки придется подождать еще почти пять лет, так как в дилерских салонах указанных регионов машина появится не ранее 2025 года.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:00

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