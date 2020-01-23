Bugatti намерена выпустить недорогой автомобиль на каждый день





Расширение модельной линейки добавит к гиперкарам Chiron и Veyron транспортное средство с гораздо меньшей стоимостью. Такое решение, вероятно, принято из-за низкой рентабельности и высокой конкуренции в категории элитных авто. Поэтому поклонников автомобиля от Bugatti ожидает выход машины с относительно невысокой стоимостью.При этом СМИ и блогеры, пишущие на автомобильную тематику, сообщают, что в руководстве Volkswagen, владеющим французским премиум-брендом, пока не приняли окончательное решение относительно выведения на рынок «народного» авто. Если же машина марки по доступной цене все же будет выпущена, скорее всего она будет относиться к категории кроссоверов, причем с силовым агрегатом на электрической тяге.Дебют новинки состоится в Великобритании, Китае и Соединенных Штатах. Однако для этого всем фанатам марки придется подождать еще почти пять лет, так как в дилерских салонах указанных регионов машина появится не ранее 2025 года.