Полуобнаженная Анастасия Волочкова «искупалась» в снегу
После насыщенного отпуска в Таиланде Анастасия Волочкова вернулась в свой подмосковный особняк. Балерина выставила на свою страничку в Instagram фото, где она полуобнаженная лежит на снегу во дворе.
По словам артистки, в связи с переменой климата, ей очень захотелось расслабиться в настоящей русской бане. Так как она расположена прямо на территории особняка полноценно почувствовать отдых звезда смогла сразу после возвращения домой. На фотоснимке балерина лежит чуть ли не полностью обнаженной, прикрыв свою грудь одним только банным веником. При этом Волочкова старается демонстрировать привычное для нее невозмутимое лицо.
Напомним, на днях российская знаменитость отметила своей день рождения. Судя по фотоснимкам в ее профиле в социальных сетях, мероприятие прошло успешно, а именинница получила большое количество поздравлений.
По словам артистки, в связи с переменой климата, ей очень захотелось расслабиться в настоящей русской бане. Так как она расположена прямо на территории особняка полноценно почувствовать отдых звезда смогла сразу после возвращения домой. На фотоснимке балерина лежит чуть ли не полностью обнаженной, прикрыв свою грудь одним только банным веником. При этом Волочкова старается демонстрировать привычное для нее невозмутимое лицо.
Напомним, на днях российская знаменитость отметила своей день рождения. Судя по фотоснимкам в ее профиле в социальных сетях, мероприятие прошло успешно, а именинница получила большое количество поздравлений.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:19