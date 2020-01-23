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Иосиф Пригожин встал на защиту Ольги Любимовой, удалившей посты из ЖЖ

Недавно в Сети начали обсуждать нелицеприятные публикации Ольги Любимовой в ЖЖ, которые "не подобают" новому министру культуры РФ. Иосиф Пригожин встал на защиту чиновницы, которая удалила посты из соцсети.

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин высказался в защиту Ольги Любимовой, недавно назначенной на должность министра культуры РФ. Днями ранее пользователи Сети раскритиковали чиновницу за пост, выставленный в 2008 году, содержащий многочисленные высказывания о неприязни к искусству. В частности, общественный деятель "не переносит" посещение выставочных галерей, музеев, оперы, балета, артхаусное кино, вечера памяти и театральные спектакли. Кроме того, звучали нелестные комментарии в сторону многочисленных культурных учреждений Франции, Барселоны, Великобритании и многих других стран Европы.

Теперь же эта скандальная публикация исчезла из профиля Любимовой, чему дал объяснение Пригожин. По мнению продюсера, это "свидетельство о понимании новой роли, которая не позволяет оставлять то, что было до. Но это не побег от прошлого". Более того, сам 50-летний артист признался, что поступил бы подобным образом, если бы ему предоставили такую высокую должность. Пока что он может позволить себе говорить и писать намного свободнее, чем люди, которые занимают важные государственные посты.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:53

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