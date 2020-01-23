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Владимир Винокур усомнился в правдивости скандала с Александром Долгополовым из-за шутки

Владимир Винокур высказался по поводу скандала, разгоревшегося вокруг комика Александра Долгополова. Народный артист не верит, что в современном мире можно столкнуться с преследованием из-за шутки.

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов покинул страну, поскольку почувствовал угрозу со стороны полиции. Житель Подмосковья написал на комика заявление, обвинив в оскорблении чувств верующих после недавнего выступления. Владимир Винокур признался, что впервые столкнулся с ситуацией, когда человека преследуют силовые ведомства из-за шутки. Артист считает, что комик мог уехать из России по другим причинам, а проверку сотрудниками полиции он использовал как предлог.
Владимир Винокур усомнился в правдивости скандала с Александром Долгополовым из-за шутки

При этом Владимир Винокур предупредил, что о религии и человеческих заболеваниях нужно говорить осторожно.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:53

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